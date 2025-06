Se o olhar matasse... Márcia Soares reprova comentário de Gonçalo Quinaz em plena gala e tem reação impagável

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother com vestido ousado e cheio de brilho

Na gala do Big Brother 2025 deste domingo, 8 de junho, Márcia Soares deu uma opinião surpreendente sobre Nuno Brito. A comentadora confidenciou que preferia que o personal trainer fosse salvo em vez de Carolina Braga e Gonçalo Quinaz não escondeu a sua admiração.

«Alguma coisa está para acontecer, isto não é normal...», disse o comentador, colocando os braços no ar. «Estamos na reta final e temos de ser coerentes com aquilo que eles nos entregaram, portanto...», adiantou Márcia, revirando os olhos ao colega.

«Mas eu não mudo uma vírgula daquilo que disse sobre o Nuno, e continuo a achar. Mas entendo que ele deu muito ao jogo», adiantou Márcia Soares.

Veja aqui o vídeo da reação inédita de Márcia Soares:

«Estou com um melão...»: Márcia Soares faz desabafo inédito em plena gala

Depois de Lisa Schincariol ter sido salva durante a semana, Luís Gonçalves foi o primeiro salvo da gala deste domingo. Seguiu-se Carolina Braga, que foi a terceira salva. No duelo final destas nomeações ficaram Carina Frias e Nuno Brito. O personal trainer acabou mesmo por ser expulso do Big Brother 2025.

Durante a gala, Márcia Soares confidenciou que ficou triste com o facto de não ter sido Carolina Braga a abandonar a casa mais vigiada do país. «Estou com um melão com a salvação da Carolina. Estou um bocado chateada. Eu não gosto daquilo que a Carolina me entregou», atirou, sem papas na língua.