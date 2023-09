Começa a má língua? Concorrentes defendem Márcia e criticam Iasmim pelas costas

Ainda com menos de 48 horas de programa, os ânimos na casa mais famosa do país já se têm vindo a exaltar. No primeiro dia na casa, Iasmim Lira foi questionada pelo anfitrião sobre quem iria menos longe no jogo e a resposta, sem grande hesitação foi Soraia Rodrigues, por parecer «perdida».

Iasmim tentou justificar a sua resposta e ainda comparar Saraia a Márcia Soares, dizendo que esta teria começado o programa «caladinha» mas que já tinha mostrado mais. Márcia agradeceu à colega a opinião, mas sem revelar que Iasmim é uma das colegas que «menos se identifica» e que fora do jogo «não conviveria» com ela.

De ânimos mais calmos, a situação foi comentada pela casa fora desde a própria Iasmim a trocar impressões sobre o sucedido com Fábio Gonçalves ou até Ossman Idrisse e Catarina Esparteiro, isolados, a concordar com as afirmações de Márcia sobre Iasmim.

Qual a sua opinião? Concorda com Márcia ou gosta da forma de ser de Iasmim?