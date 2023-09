Futuras inimigas no Big Brother? Márcia Soares e Iasmim Lira têm o primeiro confronto!

O amor está no ar? Jéssica Galhofas confessa a Francisco Vale: «É preciso saber me levar»

Foi na tarde de segunda-feira, 11 de setembro, que os concorrentes do Big Brother estiveram numa dinâmica de grupo e tinham de dizer quem era a pessoa que se identificavam menos na casa.

Márcia Soares confessou: «Uma pessoa com quem eu me identifico menos aqui na casa sem dúvida que é a Iasmim. A Iasmim se tivesse lá fora é uma pessoa com quem eu não conviveria».

«És uma pessoa que ocupa muito espaço e acho que é bom, aqui para dentro e para ti será uma mais-valia. Estamos em grupo a conversar, a Iasmim chega e só se ouve a Iasmim. Ela faz-se ouvir, é ótimo para ela e ela está cá para isso, mas a mim faz-me um bocado de confusão pessoas assim mas também estou a aprender a lidar com pessoas como tu», atirou.

«Acho que é tudo muito forçado, tu vais aparecer, tu és uma estrela por natureza mas acho que estás a forçar um bocadinho mais do que deves ou não deves. Mas é a tua maneira de ser e eu respeito, eu tenho de saber lidar com todo o género» acrescentou.

