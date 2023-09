Iasmim Lira e Márcia Soares em lágrimas logo no primeiro dia! Saiba o que aconteceu

Um arraso: Veja todos os detalhes do vestido que Cristina Ferreira usou na gala do Big Brother!

Fora do ecrã: as fotografias mais «sexys» dos concorrentes do Big Brother! Veja tudo

Big Brother - As opiniões dos familiares dos concorrentes após as primeiras nomeações!

O amor está no ar? Jéssica Galhofas confessa a Francisco Vale: «É preciso saber me levar»

Já no primeiro dia de «Big Brother», as concorrentes Iasmim Lira e Márcia Soares, não aguentaram as emoções e desabaram em lágrimas.

Márcia Soares não aguentou e chorou ao desabafar com a colega Catarina Esparteiro, admitindo que sente um bloqueio no jogo e não entende o motivo: «Não sinto confiança nenhuma, não sei o que me está a preocupar mas estou a sentir um grande bloqueio».

Já Iasmim, logo pela manhã, acordou bastante emocionada por se sentir realizada pro estar no «big Brother»: «Estou muito ansiosa para ver o que está por vir»

Veja os vídeos!