Esta vencedora do Big Brother está rendida a Márcia Soares: «Perfeita (...) arrasou»

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Inês Morais elogiou bastante e o look escolhido por Márcia Soares para se estrear como comentadora das galas do Big Brother 2025.

Márcia Soares escolheu um vestido sensual, cheio de transparências, que não deixou ninguém indiferente.

Márcia Soares, de 31 anos, foi oficialmente apresentada este domingo como comentadora das galas do Big Brother 2025, ao lado de Gonçalo Quinaz.

A ex-concorrente do Big Brother 2023 surpreendeu todos em estúdio assim que foi apresentada. Para a ocasião, escolheu um vestido cheio de transparência e com um decote generoso. O modelo, que tanto está a dar que falar, é da autoria da estilista Fátima Lopes.

Na primeira aparição como comentadora desta edição, Márcia Soares arrasou com a escolha do look e levou Cláudio Ramos a fazer um comentário: «A Márcia só trouxe a parte de baixo. Esqueceu-se da parte de cima», afirmou o apresentador.

O vestido deu tanto que falar, que até Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story - Desafio Final, teceu elogios rasgados a Márcia Soares.

«Ostia a Márcia está perfeita, vamooooos amorzão», escreveu a ex-concorrente no X (antigo Twitter). «A menina está a vestir Fátima Lopes, arrasou muito», acrescentou Inês Morais numa outra publicação na mesma rede social.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens do look de Márcia Soares. Recorde também os outros looks marcantes da ex-concorrente em outra edição do programa.