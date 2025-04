Recorda-se do infame vestido de Inês Morais, que gerou confusão na casa? Márcia Soares tem uma surpresa para si

Inês Morais, vencedora do Desafio Final, brilha na grande final e o seu look tem um significado especial! Saiba tudo

Na última gala do Secret Story - Desafio Final, Inês Morais surpreendeu ao usar o mesmo vestido que usou na primeira gala do reality show, o que simbolizou o ciclo completo da sua participação. O modelo, da marca recentemente lançada pela própria, destacou-se na noite que encerrou o programa da TVI.

«Já conheço esse vestido» comentou Cláudio Ramos ao ver Inês Morais, logo no início da gala, ao que esta responde: «Como começo é como acabo».

Contudo, o momento ficou marcado por um imprevisto: o vestido rasgou em direto, criando um momento inesperado no derradeiro momento da vitória. Alguns ex-colegas da casa apressaram-se a resolver o problema e a tapar Inês Morais com um casaco.

Mas, o tema polémico que envolve este vestido preto de Inês Morais, não se ficou apenas pelo início e fim da edição do Secret Story - Desafio Final. Dentro da casa, a concorrente e a antagonista Vânia Sá chegaram a entrar em conflito devido ao famoso vestido. Hoje, 10 de abril, na Gala do Big Brother conduzida por Cláudio Ramos, Márcia Soares surpreende tudo e todos ao trazer esse mesmo vestido, e as reações fazem-se sentir. Veja todas as fotografias do look escolhido, na galeria acima.

Durante uma das emissões do Diário e o Especial do Secret Story - Desafio Final, Vânia Sá mostrou-se com o vestido da colega de casa que tanto deu que falar.

«Por acaso estou bonita que dói», afirmou Vânia Sá com o vestido. Inês Morais ripostou a afirmar que a colega apenas disse não gostar da peça de roupa porque estava a ser usada por Inês: «De certeza que muita gente não gostou por minha causa», e continua, «eu também fui muito odiada e vendo muito», responde.

Inês Morais e Vânia Sá protagonizaram aquela que foi das discussões mais fortes desta edição do Desafio Final, com Vânia Sá a encostar a cabeça a Inês Morais, o que obrigou Miguel Vicente a intervir, na tentativa de separar as colegas.

Mas no meio de todo o conflito, há uma frase de Vânia Sá para Inês Morais, que deu que falar. A nortenha reagiu a comentários da colega e respondeu de forma implacável e direta.

O assunto voltou a ser algo já repetido na casa: o facto de Vânia Sá ter afirmado que não gostava do vestido que Inês Morais tinha levado à gala de estreia do Desafio Fina l: «Não sou obrigada a gostar da porra do teu vestido, mulher».

