Márcia Soares e Inês Simões juntas num novo projeto: «Coisas boas a chegar...». Saiba o que é!

Após ter participado no Big Brother 2023, Márcia Soares foi apoiada por Inês Simões, comentadora do Big Brother – Desafio Final, para novos desafios e decidiu agenciar a nortenha na Latitude Portátil, onde é fundadora e CEO.

Márcia Soares tem sido presença regular nos programas diários do Big Brother e também como apresentadora, uma vez que já conduziu uma edição do compacto semanal do Big Brother – Desafio Final com Francisco Monteiro ao sábado de manhã.

Numa entrevista exclusiva à SELFIE, Inês Simões revelou grande novidade! A comentadora anunciou quem serão os próximos entrevistados no «Contraste», programa exibido em exclusivo pelo TVI Player. «Já fechei os próximos dois convidados: o Nuno Eiró e a Márcia Soares», contou a comentadora do «Big Brother - Desafio Final», em declarações à SELFIE.

Através do Instagram, Inês Simões partilhou uma fotografia onde surge ao lado de Márcia Soares: «Coisas boas a chegar, amanhã» e ainda acrescentou na legenda «#TopSecret».