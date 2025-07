Afinal, qual é a verdade? Márcia Soares quebra silêncio sobre o fim de namoro de Jéssica Vieira e Afonso Leitão

A relação entre Jéssica Vieira e Afonso Leitão, que começou na oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, chegou ao fim em abril deste ano. O antigo casal viu recentemente o seu nome novamente em destaque, após a entrada conjunta no Big Brother Verão.

No programa Dois às 10, Cláudio Ramos pronunciou-se sobre o fim do namoro entre os dois ex-concorrentes, revelando o seu apoio a Jéssica Vieira. "as coisas correram mal e deu a cara (…) sou muito por ela", afirmou o apresentador em direto.

Em reação a este comentário, Márcia Soares, recorreu ao Instagram para expressar concordância com Cláudio Ramos. Através de uma publicação nos stories, escreveu: «Obrigada Cláudio, nós sabemos o que ela passou e conhecemos a verdade dela que não foge à verdade».

A separação foi confirmada publicamente no início de abril. A primeira a pronunciar-se foi Jéssica Vieira, em declarações à SELFIE, afirmando:

«Não quero falar muito sobre isto. Respeito muito o Afonso e a história que tivemos, mas não foi uma decisão minha. Não há muito mais a dizer».

Posteriormente, Afonso Leitão também recorreu às redes sociais para esclarecer a situação e agradecer o apoio que recebeu dos seguidores:

«Não era para me pronunciar sobre as notícias que andaram aí a ver a meu respeito e da Jéssica, mas estou a receber imensas mensagens. É verdade: eu e a Jéssica terminámos, mas passei aqui para vos agradecer todo o carinho que me têm dado e para pedir, de certa forma, respeito e que isso não interfira em nada com o nosso apoio».

A relação de Jéssica e Afonso foi acompanhada de perto pelo público desde a sua origem na Casa dos Segredos e continua a suscitar interesse e apoio por parte dos fãs e comentadores.