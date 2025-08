Marcia Soares pronuncia-se sobre uma das maiores polémicas do Big Brother Verão: «Hoje só quero dizer que...»

Esta sexta-feira, dia 1 de agosto de 2025, Marcia Soares recorreu às redes sociais para partilhar um momento de afeto e cumplicidade com Jéssica Vieira, atual concorrente do Big Brother Verão. Num post com duas fotografias ao lado da amiga, a comentadora da TVI escreveu: «Podia dizer muita coisa sobre ela, mas hoje só quero dizer que sinto muito orgulho do mulherão que ela é! O tempo vai provar isso todos os dias!»

A publicação surge num momento delicado, na sequência da entrevista de André Silva no Dois às 10, onde o ex-concorrente do Big Brother 2024 afirmou que acredita que Jéssica também teve responsabilidades no fim da relação com Afonso Leitão.

O ex-concorrente do Big Brother 2024, mostrou estar bastante informado sobre a polémica em torno do fim do relacionamento entre Afonso e Jéssica, talvez até mais do que queria revelar. Durante a conversa, Cláudio Ramos lançou-lhe a pergunta: «Achas que houve traições?» A resposta de André foi imediata e sem rodeios: Sim.

Mas o momento que mais surpreendeu o público surgiu de seguida. André acrescentou: «Criticaram demasiado o Afonso... Tenho quase a certeza, e que me caiam as mãos e os braços, que a Jéssica também teve culpa no cartório. Se calhar muito antes do que o Afonso fez, mas ele não sabe (...) Não vou contar nada porque envolve terceiros».

As palavras de André deixaram no ar várias dúvidas sobre o comportamento de Jéssica dentro da casa, levantando suspeitas de que poderá ter havido mais do que aquilo que os espectadores sabem até ao momento.

Sem se referir diretamente às acusações, Márcia decidiu mostrar publicamente o seu apoio, reforçando a força e o valor da amiga, numa clara tomada de posição em defesa de Jéssica Vieira.