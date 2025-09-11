Marcia Soares revela conversa que teve com Jéssica Vieira antes de entrar na casa e tem a ver com Afonso Leitão

Marcia Soares marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, e surpreendeu ao partilhar uma conversa privada que teve com Jéssica Vieira antes desta entrar na casa do Big Brother Verão. Segundo a comentadora, Jéssica já antecipava uma possível entrada de Afonso Leitão, o ex-namorado, e não escondeu o receio sobre o que poderia acontecer.

A possibilidade concretizou-se e, no dia da estreia, Marcia não conteve as emoções ao ver a amiga entrar no reality show lado a lado com Afonso: «Em casa estava a chorar com ela».

A comentadora explicou ainda que, apesar de estar fora da casa, sentiu-se próxima de Jéssica durante os momentos mais difíceis que esta enfrentou no jogo. Acompanhou tudo com muita atenção e dmite que houve momentos em que lhe custou ver a amiga passar por tudo.

Marcia Soares tem sido uma das comentadoras mais atentas ao percurso de Jéssica Vieira no Big Brother Verão, reforçando, mais uma vez, o laço de amizade que as une e o apoio incondicional que tem dado à amiga de longa data, mesmo à distância.

Veja o momento aqui: