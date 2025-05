Ousada e sexy. Márcia Soares de férias no Algarve... em companhia muito especial

Márcia Soares decidiu tirar uns dias de férias e elegeu o sul do País para tirar o máximo proveito do bom tempo que se tem feito sentir neste início de semana.

A ex-concorrente do Big Brother 2023 está em Armação de Pêra, Algarve, e com companhia muito especial! Jéssica Vieira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8. As duas mostram-se cúmplices nas fotografias que partilharam nas redes sociais.

«Algarve é sempre uma boa ideia», escreveu a comentadora do Big Brother na legenda de uma publicação que fez no Instagram. Nas imagens partilhadas, Márcia Soares mostra-se mais sexy do que nunca e somou vários elogios dos fãs. «Linda», «Perfeitinha», «Linda como sempre» e «Maravilhosa» são alguns dos comentários que se podem ler naquela partilha.

O detalhe que Márcia Soares não dispensa em todas as galas do Big Brother

Márcia Soares tem dado nas vistas nas galas do Big Brother 2025 — e não é apenas pelos seus comentários. A comentadora tem marcado presença com acessório que já se tornaram a sua imagem de marca: colares grandes e vistosos da marca portuguesa Peça em ti.

Com um estilo marcante, Márcia aposta frequentemente em colares com cruzes e amuletos, peças que se destacam nos seus looks e que levantam a questão: será apenas uma escolha de estilo ou um verdadeiro amuleto de confiança?

A ex-concorrente do Big Brother 2023 voltou a dar nas vistas na gala do Big Brother deste domingo, 11 de maio. A comentadora, conhecida pelo seu estilo marcante, escolheu um ousado look em tons de vermelho, desenhado pela conceituada estilista Fátima Lopes.

O vestido curto, de corte elegante, destacou a silhueta e sensualidade da ex-concorrente, que completou o visual com um colar vistoso, ideal para dar ainda mais destaque ao conjunto. No que toca ao cabelo, Márcia, de 31 anos, optou por um penteado ondulado, cheio de volume, conferindo um toque glamoroso e sofisticado à sua presença em estúdio.

