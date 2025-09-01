Revoltada, Marcia Soares denuncia estratégia para prejudicar Jéssica

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

A reta final do Big Brother Verão aproxima-se e, a poucos dias da grande decisão, um novo rumor está a agitar as redes sociais. Este domingo, 31 de agosto, surgiu na plataforma X (antigo Twitter) uma publicação que coloca Jéssica Vieira, conhecida como “Faneca”, no centro de uma polémica.

De acordo com o comentário de um utilizador identificado como “Dafuq Boom”, a ex-concorrente teria mantido contacto com um ex-namorado durante a participação de Afonso Leitão no Desafio Final, no início do ano. O mesmo utilizador sugere ainda que essa situação poderá ter estado na origem do fim da relação entre os dois.

Perante estas acusações, Márcia Soares não ficou indiferente e decidiu reagir publicamente. Na mesma rede social, a ex-concorrente dos reality shows da TVI criticou as insinuações e lembrou que já tinha passado por uma situação semelhante.

"Isto faz-me lembrar uma coisinha... o modo operacional de pessoas que não olham a meios para atingir os seus fins! Já comigo tentaram fazer o mesmo! ‘Bora inventar mentiras, bora inventar histórias, bora denegrir a imagen, bora criar a dúvida’. Só cai quem quer mesmo", escreveu Márcia Soares.