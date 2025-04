Algo muito extraordinário vai acontecer na vida de Márcia Soares e quem o diz é uma taróloga

Arrasou! Márcia Soares volta a mostrar o lado mais sensual e deslumbra com look ousado

Esta terça-feira, dia 30 de abril, no Dois às 10, ficou marcada por um momento inesperado e bem-humorado protagonizado por Márcia Soares e a taróloga Joana Amaral Dias. A especialista em astrologia esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre signos e o amor, quando tudo aconteceu.

Durante a conversa, Cristina Ferreira virou-se para a ex-concorrente e comentadora do Big Brother e perguntou: «Tu és de que signo, Márcia? Ao que Márcia respondeu prontamente: Leão. Foi então que a taróloga Joana Amaral Dias reagiu de imediato com uma previsão que apanhou todos de surpresa: «Vais-te apaixonar.»

O estúdio parou por segundos e rapidamente se encheu de gargalhadas, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos a rirem-se do momento inesperado. A reação divertida de Márcia e o ambiente descontraído do estúdio fizeram com que o episódio rapidamente começasse a circular nas redes sociais, tornando-se viral.

A ex-concorrente, muitas vezes descrita como o «furacão Márcia Soares», foi apanhada desprevenida com a previsão, mas reagiu com boa disposição.

