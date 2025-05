Márcia Soares partilha fotografia com pessoa especial e nós sabemos quem é

Márcia Soares, de 31 anos, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora, partilhou esta terça-feira, 21 de maio, imagens de uma nova sessão fotográfica que deixou os fãs curiosos. Com um visual simples — calças de ganga e top branco —, a comentadora mostrou toda a sua elegância e beleza natural, enquanto posava para um projeto que continua envolto em segredo. «Foi uma tarde incrivelmente bem passada», escreveu Márcia nas redes sociais, acompanhando as imagens dos bastidores da produção.

Durante o dia, Márcia esteve acompanhada da sua equipa mais próxima: a hairstylist, a maquilhadora, videógrafo e uma figura que chamou particularmente a atenção — Joana Lopes, profissional da Media Capital Digital e membro da equipa de redes sociais da TVI. Joana, que já é presença recorrente nos bastidores de Márcia Soares tem agora um papel mais próximo no acompanhamento digital da amiga.

A relação entre Márcia e Joana Lopes vai além do plano profissional. As duas têm vindo a partilhar cada vez mais momentos juntas, tanto em contexto de trabalho como fora dele, reforçando uma amizade que já começa a ser notada pelos seguidores.

Veja aqui a fotografia das amigas:

Nos comentários à publicação, os elogios não se fizeram esperar: «Princesinha 💖», «Linda todos os dias, amei ❤️» e «Adorável... 😍» foram algumas das reações dos fãs, rendidos ao charme e à simplicidade da comentadora. Este novo projeto ainda não foi explicado, mas fica a expectativa sobre o que Márcia Soares está a preparar.

Veja também:

Acabou de sair do Big Brother e já está nos braços de um ex-Secret Story! Érica Reis surpreende com esta dupla - Big Brother - TVI