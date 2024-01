Márcia Soares de costas voltadas com Joana Sobral: «O tribunal foi merecido (…) hoje, faria dez vezes pior»

Márcia Soares é a terceira classificada na edição de 2023 do «Big Brother» e foi, desde cedo, uma das concorrentes mais faladas na casa. A sua relação instável com Joana Sobral foi um dos pontos mais marcantes da sua passagem pela casa mais vigiada do país e Manuel Luís Goucha quis saber mais.

Quando questionada sobre a sua passagem pela casa e sobre os destaques da mesma, há sempre um assunto que surge em primeiro lugar: o infame tribunal. Após sair do programa, Márcia diz sem hesitar: «Só tenho pena de ter vacilado (…) A maior revolta de toda a gente é eu ter pedido desculpa à Joana».

Olhando para trás, Márcia tem uma visão diferente da dinâmica que criou na casa daquela com que ficou dentro do programa. «Senti-me traída pela Joana em primeiro», recorda a terceira classificada, tendo sido esse o mote inicial para ter criado o polémico momento.

«As pessoas dão-se ao direito de me julgar, de me criticar, de fazer o “secretariado” que faz reuniões a meu respeito», recorda a ex-concorrente sobre o que a levou criar o tribunal em primeiro lugar. «O tribunal foi merecido (…) hoje, faria dez vezes pior», deixa bem claro Márcia Soares. Ainda sobre Joana, Márcia não deixa de dizer: «Só tenho pena de não ter seguido o meu instinto (…) que a Joana estava apaixonada pelo Francisco Monteiro».