Márcia Soares mostra-se ‘saturada’ de Joana Sobral: «Já não posso com ela, sempre a falar mal de mim!»

As tréguas de Márcia Soares e Joana Sobral parecem não ter durado muito tempo. Após vários conflitos, as concorrente chegaram a fazer as pazes, mas depressa surgiram novos desentendimentos.

Na gala deste domingo, Joana nomeou Márcia e a concorrente ‘reagiu’ com duras críticas à decisão da colega.

Durante uma conversa com com Anastasiya Bondar, Márcia Soares mostrou-se contente com a ausência de Joana: «A Joana podia ser recambiada para a China, recambiava para qualquer lado. Para o anexo está ótimo também. Só quando ela saiu daqui é que eu vi o quanto ela me incomoda, a diferença que faz uma casa sem ela», revelou.

«Sempre que fala é só para ser desagradável, para espalhar uma brasa ali e acolá, e pronto já não posso com ela (…) Sinto que ela neste momento não tem nada aqui, para mim não está a acrescentar nada ao jogo», considerou Márcia Soares.

«Foi absorvida por aquele grupo, ela é super parcial e tem neutralidade zero», acresecentou ainda.

«Estou magoada com ela, é sempre a primeira falar daquele jeito que ela tem mal de mim e cheguei à conclusão que não lhe devo absolutamente nada. Se ela não tivesse preparada para isto, não viesse para aqui e pronto. E agora já não me sinto mal nem em dúvida com ela, olho para ela e irrita-me», rematou no confessionário.

