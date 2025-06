A fotografia que todos esperavam: Márcia Soares surpreende ao lado de João Ricardo

Uau! Márcia Soares deixa todos de queixo caído com look surpreendente

Ontem à noite, Lisboa foi palco de um momento cheio de emoção e de muita cumplicidade. Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do programa, surpreendeu os seus seguidores ao partilhar, pela primeira vez, uma fotografia ao lado de João Ricardo, também ele comentador e antigo participante do Secret Story.

A fotografia foi tirada durante uma noite muito especial: a de apoio à amiga em comum, Jéssica Vieira, que brilhou nas marchas populares da capital. Visivelmente felizes e cúmplices, Márcia e João fizeram questão de mostrar que estavam lá, não só para apoiar a marcha da Madragoa — onde desfilava Jéssica —, mas também para partilhar bons momentos entre amigos... ou será algo mais?

Os rumores de que Márcia Soares e João Ricardo poderiam estar a viver um romance já circulavam há algumas semanas nas redes sociais. No entanto, até agora, nenhum dos dois tinha assumido publicamente qualquer relação que fosse além da amizade.

Veja a fotografia original.

A publicação de Márcia — um registo descontraído e espontâneo ao lado de João Ricardo — reacendeu as especulações. Na legenda, a comentadora escreveu: "À espera da nossa menina Jéssica Vieira."

Seja romance ou amizade, uma coisa é certa: Márcia Soares vive um momento feliz e não tem receio de o partilhar. E os seguidores — sempre atentos e curiosos — continuam a acompanhar cada passo desta história com o coração ao rubro.