Coincidência? Brincadeira revela que Marcia Soares e Joao Ricardo vão ter um casalinho

Testes de «Filhos»: Alice Alves faz o famoso teste do fio a Márcia Soares e a João Ricardo.

Comentários divertidos: Alice Alves brinca com os comentadores e diz algo inédito com segundo sentido.

Reação de João Monteiro: O comentador recusa-se a fazer o teste veja aqui o motivo!

No mais recente Última Hora do Big Brother, a apresentadora Alice Alves decidiu seguir o exemplo de uma das concorrentes e fazer o famoso teste dos "filhos" a Márcia Soares com um fio, e deixou todos os presentes no estúdio surpresos com os resultados.

O teste, que consiste em usar um fio para prever o número de filhos e os seus sexos, revelou que Márcia Soares terá uma menina e um menino. A revelação causou uma onda de reações no estúdio, especialmente quando Alice Alves, para surpresa de todos, decidiu repetir o teste com João Ricardo. O resultado foi idêntico ao de Márcia, uma menina e um menino.

Alice Alves, sempre com a sua personalidade brincalhona, comentou: «Não sou de intrigas, mas deu igual!» o que provocou ainda mais risos entre os comentadores. No entanto, João Monteiro, que também estava presente no estúdio, recusou-se a fazer o teste, afirmou em tom de brincadeira que não acreditava nesses métodos.

Veja também:

Um reencontro que parece saído de um filme: Serão estes concorrentes do Big Brother um possível casal? - Big Brother - TVI

«Gasto dinheiro que não tenho!» Sabe que concorrente do Big Brother disse esta frase polémica? - Big Brother - TVI