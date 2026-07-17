Indireta para João Ricardo? Marcia Soares lança farpa explosiva: «Não imaginam quantas vezes eu podia ter aberto a boca...»

Marcia Soares usou as redes sociais para uma partilha misteriosa após a entrevista de João Ricardo no Dois às 10. A ex-concorrente e comentadora recorreu às redes sociais para “deixar um recado”, no final da manhã desta sexta-feira, dia 17 de julho.

João Ricardo foi o convidado do programa esta sexta-feira, onde falou sobre a polémica com antigos colegas comentadores, assumindo estar magoado com algumas declarações feitas sobre si. Marcia Soares foi um dos nomes referidos, depois de o ex-concorrente do Secret Story 8 e do Desafio Final ter sido acusado por ela de cobardia durante a sua participação neste último formato. Os dois, que chegaram a ser muito próximos, havendo mesmo rumores de um possível romance, mantêm atualmente relações completamente cortadas, com João Ricardo a reforçar que não pretende falar com a antiga amiga: «Não vou dar palco à Marcia.»

Em possível resposta, Marcia Soares publicou um vídeo nos stories do Instagram: «Vocês não imaginam quantas vezes eu podia ter aberto a boca, mas em muitos assuntos e hoje não é diferente. E contar a minha versão, porque a minha versão para tudo existe, podem acreditar ou não. E para a mesma história haverá sempre duas versões. Uma coisa é certa, eu não sou maluquinha.»

A comentadora aproveitou ainda para explicar o motivo do afastamento de certos amigos: «Eu quando me afasto das pessoas, não sei que eu estou sempre correta, não. Mas é porque não me estavam a acrescentar nada positivo. Eu também não sou maluquinha e deixar de falar para as pessoas de um dia para o outro só porque me apetece. (…) Quando as pessoas não me acrescentam nada, quando eu sinto que as pessoas se aproveitam da minha boa fé, quando eu sinto que gozam com a minha cara, quando eu sinto que me faltam ao respeito, quando eu sinto que não há consideração, o que é que a Marcinha faz? Não manda vir, gentinha. Não manda vir, não. A Marcia afasta-se.»

Por fim, deixou um recado a quem a tem criticado: «E sabem porque é que as pessoas se acham cheias de moral? Porque as pessoas que falam de mim cheias de moral me conhecem também minimamente e sabem que a Marcia em 3 anos nunca abriu a boquinha, mas eu cada vez mais acho que posso abrir a boquinha e contar a minha versão. Portanto, se me lembrar, até vou criar uma coisinha e começar a falar.»