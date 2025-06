Já não se largam! Márcia Soares e João Ricardo têm noite especial e esta fotografia é a prova disso

Márcia Soares e João Ricardo têm estado inseparáveis e prova disso são os vários registos que têm partilhado nas redes sociais, estando juntos em diversos momentos do quotidiano.

A última fotografia dos dois foi partilhada esta terça-feira, numa noite especial que Márcia e João Ricardo viveram nos Santos Populares, acompanhados pela também ex-concorrente Jéssica Vieira e por outra amiga.

Nos stories do Instagram, Márcia partilhou a imagem em que todos aparecem sorridentes no meio do arraial popular, com um coração como legenda.

Já no sábado, dia 7 de junho, Márcia Soares e João Ricardo, ex-concorrente dom Secret Story e também comentador, aproveitaram o calor para um merecido dia de praia — e deixaram pistas disso nas redes sociais, para alegria dos fãs mais atentos.

Sem aparecerem juntos, mas com partilhas feitas no mesmo dia, os dois ex-concorrentes usaram as Instagram Stories para mostrar como aproveitaram o sábado: João Ricardo publicou uma fotografia que deixou os seguidores com água na boca — uma deliciosa bola de Berlim na areia, símbolo de qualquer bom dia de praia. Já Márcia Soares mostrou um momento mais refrescante e saudável, partilhando uma garrafa de chá fresco, ideal para os dias quentes.

As partilhas sugerem que, mesmo sem se cruzarem, ambos tiveram a mesma ideia para este sábado: aproveitar o bom tempo e recarregar energias junto ao mar.

Márcia e João Ricardo continuam a conquistar o público, dentro e fora do ecrã, e mostram que sabem equilibrar os compromissos televisivos com momentos de pausa bem merecidos. A cumplicidade com os seguidores mantém-se forte e as partilhas — ainda que discretas — são sempre um mimo para quem os acompanha.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o que une Márcia Soares e João Ricardo.