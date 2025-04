Márcia Soares fala sobre João Ricardo e confessa: «Até gostava» (que o coração palpitasse)

Márcia Soares falou sobre os rumores de uma alegada relação com João Ricardo.

Apesar de negar que sejam mais do que amigos, Márcia confessou que «até gostava» que o coração dele palpitasse por si.

Márcia Soares esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI a falar sobre a fase da vida que atravessa atualmente, enquanto comentadora das galas do Big Brother 2025.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente abordou ainda outros temas, nomeadamente os rumores de uma alegada relação com o também ex-concorrente João Ricardo, que segundo a própria nunca existiu.

«O público quer-me juntar com alguém e só acredita que eu estou bem quando estiver com um companheiro. O João não é o meu namorado nem me deu uns beijinhos», esclareceu Márcia Soares.

A comentadora explicou tudo: «Nós cruzámo-nos no trabalho e eu gostei muito da personalidade dele e foi interessante ter a perspetiva dele do jogo e começámos a conversar e a conversa continuou».

«Só que o grande problema foi que em vez de ir para casa de uber, aceitei a boleia da pessoa com quem me estava a sentir confortável e as pessoas começaram logo: o twitter e as redes. As redes e as fofocas no trabalho incendiaram e o Claudio (Ramos) meteu a cereja no topo do bolo», acrescentou.

Cristina Ferreira mencionou de seguida o momento em que ambos foram apanhados juntos dentro do carro e Márcia explicou: «Ele veio cá para fora (após desistir do Desafio Final) sem saber de nada. Por isso eu quis estar com ele para lhe explicar tudo, daí termos ido jantar».

«Eu gosto muito dele, mas não vejo ali um coraçãozinho a palpitar. Até gostava, mas não. Acho que o coração dele também não palpita por mim», concluiu Márcia Soares.

