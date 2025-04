O olhar não mente: A reação inesperada de Márcia Soares enquanto João Ricardo elogia Luís Gonçalves

Márcia Soares não disfarçou o olhar enquanto João Ricardo elogiava Luís Gonçalves.

Tudo aconteceu na gala deste domingo do Big Brother 2025.

A gala do Big Brother 2025 deste domingo foi recheada de momentos marcantes que vão ficar na memória de todos. Um deles é o olhar da comentadora Márcia Soares, enquanto ouvia o elogio de João Ricardo a Luís Gonçalves, concorrente desta edição.

Tudo aconteceu num momento em que os ex-concorrentes, João Ricardo e Joana Diniz foram até à casa disfarçados de Coelhos da Páscoa para entregar ovos com consequências aos concorrentes. João escolheu Luís para receber uma deles e explicou a escolha, expressando a sua admiração pelo concorrente.

«O que me tem transmitido é os últimos 25 anos de reality shows. O Luís consegue me levar a 2000, a 2003 e trazer a 2025. É genuíno, é puro. As pessoas às vezes não gostam da forma, mas o conteúdo está lá e Luís, muito obrigado por aquilo que tens entregue, estou a gostar muito», elogiou João Ricardo.

Enquanto João Ricardo proferia estas palavras, Márcia Soares fez um olhar de aprovação e concordância. Este gesto não passou despercebido ao fãs do programa, que começaram a especular novamente sobre uma possível ligação entre os dois comentadores.

Este episódio adiciona mais um capítulo à já dinâmica e imprevisível narrativa do Big Brother 2025. A interação entre os comentadores, especialmente entre Márcia Soares e João Ricardo, promete continuar a ser um tema de interesse para os fãs do programa nas próximas galas.