Todos falam: A reação amorosa de Márcia Soares à importante conquista de João Ricardo

João Ricardo partilhou uma conquista importante nas redes sociais e a amiga, Márcia Soares, reagiu cheia de orgulho, num comentário que não deixou ninguém indiferente.

«CAMINHA FEITA! 1500m 🏊‍♂️ 45km 🚴 7km 🏃 ✅ Depois de 9 meses sem treinar, voltei aos treinos e ontem consegui terminar mais uma prova!», começou por referir o ex-concorrente do Secret Story, numa publicação na sua página de Instagram.

João Ricardo continuou: «Ontem durante a prova aquilo que consegui perceber e fui pensando é que as dores passam, o cansaço também mas a força de vontade fica sempre, é a força que nos leva onde os outros param. O objetivo @ironmanportugal Cascais é para ser cumprido em Outubro!!».

«Quero deixar alguns agradecimentos a quem está sempre comigo neste caminho; @movefreebikestore pelo apoio incansável e pela assistencia mecânica que me salva sempre. @corporacion.dermoestetica pelo acompanhamento de nutrição e por nunca desisterem do meu melhor. @cifstudio_ @miguel.mmachado pelos treinos no ginásio! @raquelrocha.tri a minha treinadora por acreditar quando eu nunca acredito. @cups_pt , amigos, parceiros de meta onde o lema “cada um por si” mas no fundo somos todos por todos», rematou.

Márcia Soares comentou a publicação de João Ricardo e não deixou ninguém indiferente: «Que orgulho! Parabéns Johnny», escreveu. Também a ex-concorrente, Inês Morais, elogiou: «Muito orgulho».

