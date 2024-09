Secret Story: Márcia Soares reage a missão de Juliana. Saiba tudo!

Juliana continua com a missão e conversa com Renata sobre o seu episódio

Casa em pânico após episódio de Juliana! Veja todas as reações

Márcia Soares, ex-concorrente do «Big Brother 2023» e atual comentadora do Secret Story, recorreu às redes sociais para reagir à missão de Juliana, que tinha de fingir um ataque de sonambulismo, enquanto dava pistas falsas do seu segredo.

Na rede social X, Márcia Soares escreveu: «A Juliana merece o Óscar do ano», lê-se na legenda de um GIF seu a rir às gargalhadas.

Em causa está a madrugada de quarta para quinta-feira, em que se viveram momentos aterrorizantes na casa do Secret Story! Os concorrentes acordaram assustados, depois de Juliana ter protagonizado o que diz ter sido um «episódio de sonambulismo», que perturbou a casa inteira durante a madrugada.

Afinal... Era missão!

No Especial de ontem com Cristina Ferreira, no confessionário, a concorrente revelou que estava em missão e afirmou: «Não esperava que tomasse esta proporção».

«A missão era fingir que tinha um ataque de sonambulismo e convencer toda a gente que o meu segredo era outro (...) Que era sobrenatural», explicou. Com uma missão bem-sucedida, a concorrente ganhou 2000 euros.

Muitas foram as conversas ao longo do dia, mas finalmente aconteceu o momento mais aguardado: Juliana justifica-se ao grupo e explica o que aconteceu durante a noite. A concorrente fez revelações perturbantes e deixou os colegas em lágrimas.

Após reunir todos os concorrentes na sala, a jovem afirmou: «Não é uma missão, de todo, desde criança que eu tenho alguns episódios. Começou com o sonambulismo, eu sou uma pessoa bastante espiritual». A concorrente começou por deixar claro que estes 'episódios' não costumam ser frequentes.

«Não sei exatamente o que disse. Não sei se pode ou não voltar a acontecer. Não vos vai afetar em nada. A produção e a equipa médica também estão a par disso e sabem o que fazer», acrescentou Juliana à sua explicação.

A 'Voz' interveio na conversa para explicar o sucedido: «É baixa a probabilidade de que um episódio semelhante venha a repetir-se (...) A equipa médica acompanhou cada um e sabe as características de cada um de vocês». O anfitrião da casa pediu ainda que se 'virasse a página' e afirmou estar 'tranquilo' relativamente à segurança de todos face à condição de Juliana.

«Fui à sala, estive na parede, no espelho, dizia cenas tipo números, dizia cenas estranhas, disse que o Marcelo sabia. Fui lá para fora um bocado, quando acordei comecei a chorar. Está toda a gente assustada, nem dormiram aqui. É um bocado desconfortável as pessoas não dormiram por causa disso», contou Juliana a Maria.

Durante toda a manhã esta situação tem sido o tema principal, com os concorrentes todos a comentarem o assunto: «A Juliana incorporou… não te sei explicar, ficou possuída, começou a andar por aqui, foi para o meio da Daniela», contou Rúben perante o olhar perplexo de João Ricardo.

«Começa a correr lá para fora à procura de espelhos, a falar sozinha a dizer que os espelhos eram portais. Depois começou a dizer «O Marcelo sabe o meu segredo», a Ana a segurá-la», acrescentou ainda o concorrente. João Ricardo não quer acreditar no que ouve.

Depois, no jardim, Juliana revela aos colegas: «Tive um episódio ontem à noite, de sonambulismo misturado com outras coisas». Alguns equacionam que pode ser uma missão, apesar de acharem que a concorrente nunca iria brincar com uma coisa dessas.