Quer brilhar este verão como Márcia Soares ? O Lidl lançou o conjunto perfeito. E o melhor é o preço...

Márcia Soares já nos habituou a looks confortáveis e elegantes e agora que está a chegar o verão ainda mais. Recentemente, a ex-concorrente do Big Brother brindou-nos com um visual de verão incrível: uma camisa e calças de malha da marca Carmen Steffens.

Mas se pensa que para ter um look semelhante precisa de gastar muito dinheiro, desengane-se. O Lidl lançou uma alternativa igualmente elegante e muito mais acessível, que custa cerca de 20 euros e pode ser usada na praia ou numa saída de verão.

Falamos-lhe de duas peças de malha em crochet, inspiradas na estética fisherman, craftcore e no estilo boho. São elas um casaco aberto - disponível em branco, bege e castanho - e uma saia midi - que existe apenas em bege e castanho.

Ambas as peças custam 9,99 euros cada uma, o que significa que por menos de 20 euros consegue ter um conjunto prático e elegante para deslumbrar este verão, tal como a nossa Márcia Soares.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as imagens dos looks incríveis de Márcia Soares.