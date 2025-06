Marcia Soares adere à cor tendência do verão: e o look escolhido é amigo da carteira

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother com vestido ousado e cheio de brilho

Marcia Soares já nos habituou ao seu estilo e, nesta quinta-feira, 26 de junho, surpreendeu tudo e todos ao mostrar-se com um look com a cor tendência deste verão.

Nas redes sociais, a comentadora do Big Brother 2025 anunciou que já escolheu o visual para a última gala desta edição, que acontece já neste domingo, 29, mas foi o conjunto que usou na publicação do anúncio que chamou à atenção. Marcia Soares elegeu um coordenado amarelo pastel, composto por um top cintado e por uma calças fluidas de corte reto, da marca NUUA.

O melhor deste conjunto? É que custa apenas 29,90€. Veja aqui a foto em questão:

Um vestido que marca tendências para o verão 2025

Márcia Soares voltou a dar nas vistas com uma sessão fotográfica na praia que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Com um visual totalmente rendado em branco, a influenciadora apostou num estilo que alia romantismo e sensualidade, conquistando elogios dos seus seguidores.

O vestido em renda usado por Márcia Soares destacou-se pela leveza e sofisticação, tornando-se uma referência de moda feminina para a estação quente. A escolha da ex-concorrente de reality shows despertou o interesse de milhares de fãs, especialmente entre quem procura um look elegante e ousado para o verão.

Alternativa acessível disponível na H&M

A boa notícia? Já existe uma versão low-cost inspirada neste estilo. A H&M lançou um vestido de renda branca transparente, com detalhes em folhos, que está atualmente à venda por apenas 19,99 euros. Esta peça, além de económica, é altamente versátil — ideal para saídas à noite, sunsets na praia ou eventos mais descontraídos.

Disponível em lojas físicas e no site oficial da marca, o vestido promete ser um dos favoritos deste verão. Se pretende recriar o look icónico de Márcia Soares sem gastar muito, esta pode ser a oportunidade perfeita.

