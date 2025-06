Quer recriar o look sensual de Márcia Soares? Encontramos este vestido por apenas 16 euros

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atualmente comentadora da TVI, voltou a dar nas vistas com um look ousado e com transparências e recortes, que deixava a sua lingerie à mostra., que está a fazer furor nas redes sociais. A boa notícia? É possível recriar este visual por apenas 16 euros.

O vestido justo, preto e transparente a partir do peito, deixando a lingerie da comentadora bem visível, é uma peça que alia ousadia e elegância de forma harmoniosa. O tecido fluido e a transparência estratégica conferem ao visual um toque sensual, sem perder a sofisticação que tem vindo a marcar o seu estilo ao longo da edição. Trata-se de uma criação que realça não só a silhueta da comentadora, mas também a sua confiança e postura.

Na Pull&Bear, atualmente em saldos, encontramos um vestido muito semelhante que permite recriar o look da comentadora, que promete esgotar rapidamente nas lojas e online. Veja aqui!

Se quer dar um toque arrojado e sofisticado ao seu guarda-roupa, este é o momento ideal. Márcia Soares, conhecida pelo seu estilo confiante e moderno, volta a provar que elegância e acessibilidade podem andar de mãos dadas.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes do vestido de Márcia Soares!