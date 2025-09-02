Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves

A ligação de Márcia Soares e Luís Gonçalves tem dado muito que falar desde que o concorrente venceu o Big Brother 2025 e a comentadora não escondeu ser a maior fã.

Márcia Soares, de 32 anos, esteve esta manhã no Dois às 10 e foi questionada pelos apresentadores, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, sobre a ligação especial dos dois.

Afinal, há ou não um sorriso maroto quando ambos falam um do outro? Márcia Soares nega.

A comentadora acabou a explicar a ligação dos dois: «Eu adorei o Luís, gosto muito dos valores do Luís. Ele convidou-me para ir a festa do agradecimento e eu fui. Ele é uma pessoa muito boa. Ele é um ‘bronco’ com um coração mole, ele é muito boa pessoa», frisou Márcia Soares.

Os 4 exercícios transformadores que fizeram Márcia Soares perder muito peso

Márcia Soares voltou a conquistar atenções, desta vez fora do ecrã. A ex-concorrente surpreendeu os seguidores ao mostrar uma mudança física notável em apenas três meses, resultado de dedicação, disciplina e de um plano de treino bem estruturado.

Nas redes sociais, Márcia partilhou 4 exercícios que a ajudaram a alcançar o corpo tonificado que exibe atualmente. «Hoje partilho convosco 4 exercícios, com a ajuda do Francisco Macau, que podem ser o início de uma mudança. Tal como eu mudei a minha, também tu podes mudar a tua!», escreveu na publicação que tem gerado centenas de reações.

Apesar de admitir que o início “custa sempre um bocadinho”, Márcia garante que os resultados são possíveis para qualquer pessoa.

O resultado da transformação está à vista, e tem sido amplamente elogiado por fãs e seguidores, que a veem como um verdadeiro exemplo de superação e motivação.