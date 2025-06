Márcia Soares e Luís Gonçalves vivem momento a sós após o final da gala. Veja tudo

Márcia Soares nunca escondeu que considerava Luís Gonçalves o justo vencedor do Big Brother. A comentadora não escondeu ter ficado feliz ao ver conquistar o primeiro lugar e levar para casa os 100 mil euros.

No instagram, Márcia Soares assinalou o momento e partilhou uma fotografia inédita que mostra o que aconteceu já após o fim da gala. Márcia Soares deu os parabéns a Luís Gonçalves e até fez questão de tirar uma fotografia agarrada ao grande vencedor.

O que a televisão não mostrou. As imagens exclusivas dos bastidores

O Big Brother 2025 terminou este domingo, dia 29 de junho, com a grande vitória de uís Gonçalves. Em segundo lugar ficou Diogo Bordin. No vídeo, mostramos como foram os bastidores do grande momento, em exclusivo.

Veja a celebração de Luís Gonçalves já após o fim do programa, mas também tudo o que se passa atrás das câmaras e que a televisão não mostra.