Márcia Soares tem reencontro especial com Manuel Luís Goucha: «Viva a Márcia!». Veja o momento

Márcia Soares regressou ao programa Extra do Dilema como comentadora. Esta terça-feira, 27 de agosto, a ex-concorrente do Big Brother cruzou-se com Manuel Luís Goucha na TVI.

A nortenha registou o reencontro com o apresentador para os stories do Instagram e questionou: «Estou a chegar, o Goucha está ali na pontinha, será que hoje vai haver um ‘viva a Márcia’?».

Já próxima do apresentadora, Manuel Luís Goucha soltou o icónico: «Viva a Márcia». Na legenda da publicação, a comentadora destacou: «Tinha que partilhar esta relíquia de ontem».

