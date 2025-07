Márcia Soares e Marcelo Palma mostram-se juntos! A comentadora justifica: «Para defesa do Marcelo...»

Márcia Soares e Marcelo Palma surpreendem ao surgir juntos no ginásio

Márcia Soares e Marcelo Palma foram apanhados numa sessão de treino conjunta, surpreendendo os fãs de reality shows da TVI. A comentadora do Big Brother 2023 e o ex-concorrente da oitava edição do Secret Story – Casa dos Segredos partilharam registos nas redes sociais onde surgem lado a lado no ginásio.

«Ele estava a acabar de treinar e eu estava a começar», afirmou a comentadora.

Apesar de não serem conhecidos laços próximos entre os dois, as imagens levantaram curiosidade entre os seguidores. Marcelo Palma mantém uma relação com Rita Almeida, enquanto Márcia Soares continua solteira e focada na carreira como comentadora e influenciadora digital.

Rita Almeida também surgiu com a comentadora, no story seguinte!