Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se
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Márcia Soares fez questão de marcar presença numa data muito especial para Marcelo Palma e assinalou o momento com uma declaração ao amigo.
Marcelo Palma celebrou, esta quinta-feira, 9 de julho, mais um aniversário e contou com a presença de Marcia Soares num jantar especial que reuniu amigos e pessoas próximas.
A comentadora do Big Brother Verão, da TVI, fez questão de assinalar a data nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia ao lado do aniversariante, acompanhada de uma carinhosa mensagem: «Parabéns, Marcelo. Sê feliz.»
Veja a imagem.