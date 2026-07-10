Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se

Marcelo Palma celebrou, esta quinta-feira, 9 de julho, mais um aniversário e contou com a presença de Marcia Soares num jantar especial que reuniu amigos e pessoas próximas.

A comentadora do Big Brother Verão, da TVI, fez questão de assinalar a data nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia ao lado do aniversariante, acompanhada de uma carinhosa mensagem: «Parabéns, Marcelo. Sê feliz.»