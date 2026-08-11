«Nem sempre é fácil»: Marcia Soares revela o lado que poucos conhecem de ser empresária

Marcia Soares tem vindo a apostar cada vez mais no seu lado empresarial, dedicando grande parte do seu tempo à Marcia The Collection, a marca que criou e que tem acompanhado o seu percurso nos últimos tempos. No entanto, por detrás das fotografias, lançamentos e compromissos, existe também uma realidade bem menos perfeita: a pressão de ser responsável pelo próprio trabalho.

Foi precisamente sobre isso que a antiga concorrente do Big Brother e ex-comentadora da TVI decidiu falar com os seguidores. Num momento de maior sinceridade, Marcia admitiu que nem todos os dias acorda com a mesma energia ou motivação para enfrentar a rotina.

A empresária contou que teve uma manhã particularmente difícil e que chegou a precisar de bastante tempo para ganhar coragem para sair de casa. A vontade, naquele momento, era simplesmente ficar em casa, descansar e aproveitar o tempo junto da família.

O desabafo serviu, contudo, para abordar uma realidade que considera ser uma das maiores dificuldades de trabalhar por conta própria: não existir ninguém acima dela para lhe dar ordens, cobrar resultados ou lembrar que é preciso cumprir horários.

Marcia recordou que esta não é uma sensação completamente nova. Já quando esteve ligada a outro projeto empresarial, o seu antigo bar, sentia a mesma necessidade de encontrar dentro de si a motivação para continuar, mesmo nos dias em que o corpo e a cabeça pediam uma pausa.

Ser empresária, explicou, implica precisamente essa responsabilidade constante. Quando algo corre mal, é necessário encontrar forças para resolver; quando os resultados aparecem, são também fruto direto do esforço investido.

Apesar do desabafo, Marcia terminou com uma nota de humor e reconheceu que, naquele dia, teria dado jeito ter alguém a assumir o papel de “patrão” e a perguntar-lhe onde andava e se estava a cumprir os horários.

A partilha acabou por mostrar um lado mais descontraído e realista da empresária, que não esconde que construir um projeto próprio pode ser exigente. Longe da imagem de sucesso imediato que muitas vezes chega às redes sociais, Márcia deixa claro que também existem dias de cansaço, dúvidas e falta de motivação — e que continuar é, muitas vezes, uma questão de disciplina e compromisso consigo própria.