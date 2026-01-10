No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

Foi com um sorriso e muita energia que Marcia Soares aproveitou uma tarde de desporto para jogar pádel com amigas. Entre risos e partidas animadas, uma presença destacou-se: Marta Cardoso, ex-concorrente do primeiro Big Brother, há 25 anos, e atualmente apresentadora da TVI.

A fotografia publicada nas stories da comentadora de reality shows deixou os fãs a questionar o encontro, mostrando que o desporto também pode ser uma desculpa para momentos divertidos e encontros inesperados entre figuras marcantes da televisão portuguesa.

Apesar de não se saberem mais detalhes sobre a partida, a imagem prova que o universo dos reality shows continua a unir gerações, mesmo fora das câmaras.

Veja a fotografia:

