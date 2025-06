«Vai fazer uma plástica»: Marcia Soares expõe mensagem polémica e cheia de ódio

Marcia Soares recebeu uma mensagem muito ofensiva nas redes sociais e não foi de modas: fez questão de expor tudo. A comentadora do Big Brother 2025, de 31 anos, partilhou no Instagram as ofensas que recebeu de uma internauta.

«Nossa, você é muito feia. E essa cara cheia de cicatriz no rosto, vai fazer uma plástica. Você é bem esquisita mesmo», pode ler-se. Indignada, Marcia Soares reagiu: «nossa que violência. Isto é o preço a pagar de se ser comentadora de reality shows e ter uma opinião fundamentada».

E acrescentou: «Publiquei aquilo porque realmente é verdade: ser comentadora não é fácil, temos uma opinião que obviamente não vai agradar a todos, está tudo bem com isso. Eu já disse também 500 vezes que a minha opinião diz muito mais sobre mim do que a pessoa que eu estou a comentar e isso a mim deixa-me extremamente em paz e de consciência tranquila».

Veja tudo aqui:

Marcia Soares adere à cor tendência deste verão: e o conjunto é uma pechincha!

Marcia Soares já nos habituou ao seu estilo e, nesta quinta-feira, 26 de junho, surpreendeu tudo e todos ao mostrar-se com um look com a cor tendência deste verão.

Nas redes sociais, a comentadora do Big Brother 2025 anunciou que já escolheu o visual para a última gala desta edição, que acontece já neste domingo, 29, mas foi o conjunto que usou na publicação do anúncio que chamou à atenção. Márcia Soares elegeu um coordenado amarelo pastel, composto por um top cintado e por uma calças fluidas de corte reto, da marca NUUA.

O melhor deste conjunto? É que custa apenas 29,90€. Veja aqui a foto em questão: