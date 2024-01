Márcia Soares perde a paciência com Miguel Vicente: «Como é que há pessoas assim?». Veja o momento tenso

Esta quarta-feira, dia 24 de janeiro, durante o Diário Especial com Claúdio Ramos, Miguel Vicente conquistou 83% dos votos do público e ficou a salvo da expulsão desta semana.

Francisco Monteiro não escondeu o seu desagrado e teve uma reação explosiva com o algarvio, chegando mesmo a ponderar desistir do programa.

No final do dia, Márcia Soares e Bruno Savate mostraram-se incomodados com as reações que o algarvio tem conseguido despertar em Francisco Monteiro.

«O Miguel é pior que o pior concorrente da minha edição», considerou a convidada.

Mais tarde, enquanto os concorrentes cumpriam a tarefa semanal, dentro do carocha amarelo, Miguel Vicente tocava insistentemente na buzina, depois de já ter sido avisado pelo Big Brother para não o fazer.

«Miguel, já te avisaram para não fazeres isso!», alertou Diana Lopes.

Márcia Soares não escondeu a sua indignação perante o comportamento do colega: «Qual é que é o intuito disto?».

Perante a reação dos colegas, Miguel Vicente tocou novamente na buzina e desatou a rir-se.

«Acho mesmo que estás a ficar descontrolado», observou Diana.

«A produção já o mandou parar e ele continua a apitar, não percebo. Não há respeito nenhum! Como é que é possível haver pessoas assim?», refletiu Márcia Soares.

Francisco Monteiro tentou acalmar a amiga especial, optando por se rir da situação.