«(...) Dei um passo atrás na minha vida»: Marcia Soares faz desabafo sincero e deixa forte indireta no ar

Marcia Soares está a dar, mais uma vez o que falar, depois de ter feito um desabafo com os fãs no seu Instagram. A ex-concorrente do Big Brother falou sobre a nova etapa da sua vida e acabou por lançar uma indireta que serve como conselho para todos: «Mais vale andar de burro, que andar num cavalo doente».

Tudo começou com um desabafo sobre o dia a dia na loja, onde a empresária se mostrou feliz, a embalar encomendas, e onde revelou onde passou o fim de semana: numa concentração de motas. E revelou ainda que pretende tirar a carta de mota.

Com o decorrer a conversa, Marcia Soares levantou o véu para o tema que mais a têm questionado, subentendido como o afastamento da televisão. E foi aí que a influenciadora desabafou: «Tenho recebido muitas mensagens de pessoas a dizer que eu dei um passo atrás na minha vida , que passei de cavalo para burro. Malta, neste momento, estou num cavalo branco de princesa. Estou ótima, acho que as pessoas deveriam seguir muito mais o coração e não terem medo de ser felizes e de saírem de onde estão mal».

Nisto, acabou ainda por deixar o tão falado conselho, a todos os fãs: «Mais vale andar de burro, que andar num cavalo doente».