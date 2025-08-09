Márcia Soares tem novo namorado? A resposta é «sim»

Ao Minuto

18:49
Segundas intenções? O que levou Catarina Miranda a dar as moedas - Big Brother
03:32

Segundas intenções? O que levou Catarina Miranda a dar as moedas

18:45
Compras da semana de Catarina Miranda deixam Kina em lágrimas - Big Brother
03:52

Compras da semana de Catarina Miranda deixam Kina em lágrimas

18:36
Bruno de Carvalho garante que Jéssica ainda olha para Afonso «com olhos de romance» - Big Brother
03:11

Bruno de Carvalho garante que Jéssica ainda olha para Afonso «com olhos de romance»

18:27
Kina tira a roupa quase toda em momento de descontrolo - Big Brother
03:14

Kina tira a roupa quase toda em momento de descontrolo

18:23
Catarina Miranda estende a mão em relação às partes íntimas de Afonso - Big Brother
02:15

Catarina Miranda estende a mão em relação às partes íntimas de Afonso

18:17
Kina encontra salchichas no lixo e gera-se o caos na casa - Big Brother
03:16

Kina encontra salchichas no lixo e gera-se o caos na casa

17:30
Lágrimas de dor. Bruna e Ana Duarte relatam o que já ultrapassaram: «Não tinha dinheiro nem para pensos higiénicos» - Big Brother
07:14

Lágrimas de dor. Bruna e Ana Duarte relatam o que já ultrapassaram: «Não tinha dinheiro nem para pensos higiénicos»

17:25
Afonso surpreende Catarina Miranda com descrição de casa de família no Algarve: «Ouro mesmo» - Big Brother
03:41

Afonso surpreende Catarina Miranda com descrição de casa de família no Algarve: «Ouro mesmo»

17:14
Catarina Miranda chocada com Afonso: «Um dia pedes-me em namoro, no outro dia...» - Big Brother
02:20

Catarina Miranda chocada com Afonso: «Um dia pedes-me em namoro, no outro dia...»

16:54
Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso pegam-se ao almoço. Revelações do passado geram o caos - Big Brother

Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso pegam-se ao almoço. Revelações do passado geram o caos

16:18
Discussão acesa acaba com concorrente a despir-se (literalmente) - Big Brother

Discussão acesa acaba com concorrente a despir-se (literalmente)

16:15
Nunca visto: concorrente do Big Brother despiu-se literalmente a meio de uma discussão - Big Brother

Nunca visto: concorrente do Big Brother despiu-se literalmente a meio de uma discussão

16:00
Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu» - Big Brother
01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

15:26
Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?» - Big Brother
04:23

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

14:50
Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto - Big Brother
01:04

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

14:35
Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda» - Big Brother
06:02

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

14:24
Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz - Big Brother
22:02

Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz

13:53
Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão com frase polémica... e fá-lo a cantar! - Big Brother
02:08

Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão com frase polémica... e fá-lo a cantar!

13:50
Polémica! Afonso Leitão imita Bruno e diz: «Sou o Bruno de Carvalho, sou o maior ordinário» - Big Brother
05:16

Polémica! Afonso Leitão imita Bruno e diz: «Sou o Bruno de Carvalho, sou o maior ordinário»

13:36
Tensão ao rubro! Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão: «Brinca com a chupeta» - Big Brother
07:06

Tensão ao rubro! Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão: «Brinca com a chupeta»

13:31
«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz! - Big Brother
07:55

«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz!

13:29
A ferver! «És uma desequilibrada» Bruno de Carvalho não poupa insultos a Catarina Miranda - Big Brother
07:55

A ferver! «És uma desequilibrada» Bruno de Carvalho não poupa insultos a Catarina Miranda

13:26
Catarina Miranda abdica de vantagem no jogo e surpreende colegas com gesto inesperado - Big Brother

Catarina Miranda abdica de vantagem no jogo e surpreende colegas com gesto inesperado

12:51
Eduardo Ferreira provoca Catarina Miranda: «És obcecada» - Big Brother
04:35

Eduardo Ferreira provoca Catarina Miranda: «És obcecada»

12:45
Imperdível. Catarina Miranda dá recado a Afonso e fala em “viver juntos” - Big Brother
04:21

Imperdível. Catarina Miranda dá recado a Afonso e fala em “viver juntos”

Acompanhe ao minuto

Márcia Soares tem novo namorado? A resposta é «sim»

  • Há 3h e 55min
Márcia Soares tem novo namorado? A resposta é «sim» - Big Brother

Márcia Soares surpreende com respostas inesperadas sobre a vida pessoal

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Márcia Soares, ex-concorrente dos reality shows da TVI e figura muito acarinhada pelo público português, voltou a conquistar destaque nas redes sociais.

Na quarta-feira, 7 de agosto, a influenciadora partilhou um vídeo divertido gravado dentro do carro, acompanhada pela mãe. O momento rapidamente gerou grande interação e despertou a curiosidade dos fãs, principalmente devido às respostas.

No vídeo, publicado nas suas redes sociais, Marcia Soares participa num jogo onde aceita responder “sim” a todas as perguntas que a mãe decidir fazer. A legenda da publicação explica o conceito de forma clara:
"POV: Deixas a tua mãe fazer qualquer pergunta e respondes que sim a tudo."

O momento descontraído rapidamente se transformou num tema de conversa entre os seguidores, uma vez que as perguntas colocadas pela mãe abordavam diretamente a vida sentimental da jovem.

As perguntas que deixaram os fãs em alerta

Durante o vídeo, a mãe de Marcia lança várias questões de forma descontraída e bem-humorada, mas que deixaram no ar a possibilidade de um novo romance na vida da ex-concorrente: «Tens namorado?», «Conheço?», «Estás apaixonada então?» e «Isso é sinceridade».

Marcia respondeu “sim” a todas as questões, tal como ditava a regra do jogo. No entanto, apesar de se tratar claramente de uma brincadeira, estas respostas suscitaram de imediato a especulação entre os fãs, que não tardaram a comentar a possibilidade de a ex-concorrente estar a viver uma nova história de amor.

Cumplicidade, humor e... uma pista sobre o coração?

O vídeo destacou-se não só pelo conteúdo inesperado, mas também pela relação de proximidade e boa disposição entre mãe e filha.

Apesar de não ter confirmado nem desmentido qualquer envolvimento amoroso, a forma como respondeu às perguntas deu azo a várias interpretações. Entre os comentários dos fãs, multiplicaram-se os elogios à boa disposição da dupla e as teorias sobre quem poderá ser o novo dono do coração de Marcia.

Desde que saiu da casa mais vigiada do país, Marcia Soares tem mantido uma forte presença nas redes sociais, onde partilha momentos do seu dia a dia e interage com os seguidores. Qualquer detalhe é suficiente para gerar uma onda de reações, especialmente quando toca em temas como a sua vida amorosa, um dos assuntos mais comentados desde a sua participação na televisão.

Este vídeo é mais uma prova de que Marcia continua a surpreender e a manter-se próxima do público, com naturalidade e sentido de humor. Resta agora saber: será que estas respostas escondem uma revelação? Ou tratou-se apenas de uma brincadeira inocente?

Veja o video aqui: 

 

 

 
Temas: Márcia Soares Namorado

Fora da Casa

A nova namorada de André Lopes é de fazer parar o trânsito: e estas são as fotos mais quentes

Há 13 min

Ninguém estava à espera desta transformação: Vencedora de reality show muda radicalmente de visual

Há 1h e 28min

O imprevisto que aconteceu no casamento e que deixou Rosa Bela com cara de pânico

Há 2h e 1min

João Oliveira e Carolina Nunes apanhados juntos! A chama reacendeu-se?

Hoje às 12:01

Momento íntimo entre Luíza Abreu e a mãe conquista as redes sociais

Ontem às 21:14

Filho de Marta Cruz emociona com testemunho sobre transição de género: «Senti desde pequenino que não era igual»

Ontem às 19:47
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Há 3h e 7min
06:02

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

Hoje às 14:35
04:23

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

Há 3h e 41min
01:04

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

Hoje às 14:50
07:55

«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz!

Hoje às 13:31
Ver Mais

Notícias

A nova namorada de André Lopes é de fazer parar o trânsito: e estas são as fotos mais quentes

Há 13 min

Ninguém estava à espera desta transformação: Vencedora de reality show muda radicalmente de visual

Há 1h e 28min

Está Daniela Santos a namorar com Badoxa? Veja a explicação da bailarina

Há 1h e 55min

O imprevisto que aconteceu no casamento e que deixou Rosa Bela com cara de pânico

Há 2h e 1min

Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso pegam-se ao almoço. Revelações do passado geram o caos

Há 2h e 13min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
04:57

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

3 ago, 21:36
03:09

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

3 ago, 09:50
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

10 jul, 12:43
03:39

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

10 jul, 12:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Aniversário do filho de Daniela Santos. Ex-concorrente do "Big Brother" chama a atenção: "Um pouco estranha"

Há 2h e 48min

Em saída à noite, Fanny Rodrigues diverte-se com conhecido cantor... e não é Detchi!

Hoje às 12:29

Carolina Nunes e João Oliveira novamente juntos: veja a foto!

Hoje às 11:39

"Para quem pedia respeito...": Francisco Vale reage... e apresenta pessoa especial!

Hoje às 09:20

Daniela Santos em romance com Badoxa? Bailarina quebra o silêncio!

Ontem às 17:45
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

7 ago, 12:15

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

7 ago, 12:15

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

7 ago, 12:06
Ver Mais

Curva da Vida

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

4 ago, 00:14

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

3 ago, 23:50

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

3 ago, 23:47

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

3 ago, 23:40

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

27 jul, 23:42
Ver Mais