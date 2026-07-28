Marcia Soares surpreende tudo e todos com a maior novidade de sempre: «Isto é só o início»

Depois de se ter mudado recentemente para Tondela, Marcia Soares acaba de dar mais um importante passo na sua carreira. A ex-concorrente do Big Brother recorreu às redes sociais para anunciar uma novidade que deixou os seguidores entusiasmados: a abertura do primeiro escritório da sua marca, localizado no centro de Viseu.

A revelação foi feita através de um vídeo publicado no Instagram, onde Marcia mostrou o novo espaço e explicou o significado deste momento para o crescimento do seu projeto.

"Bem-vindos ao escritório da Marcia The Collection. Um espaço onde as ideias vão ganhar vida e cada encomenda vai ser preparada com dedicação", começou por escrever.

A antiga concorrente da TVI fez questão de agradecer o apoio que tem recebido desde o lançamento da marca, sublinhando que esta conquista só foi possível graças à confiança dos clientes e seguidores.

"Obrigada por fazeres parte deste sonho. Isto é só o início", prometeu Marcia Soares, deixando no ar que o futuro reserva ainda mais novidades.

A abertura do escritório representa um novo capítulo para a empresária, que continua a apostar no crescimento da Marcia The Collection, uma marca que tem vindo a consolidar-se e que agora passa a contar com um espaço próprio para a gestão do negócio e preparação das encomendas.

Nos comentários da publicação, foram muitos os seguidores que felicitaram Marcia por mais esta conquista, elogiando a determinação e o percurso que tem construído desde que se tornou conhecida do grande público no Big Brother.

Com esta nova etapa, Marcia Soares demonstra que continua focada em fazer crescer o seu projeto empresarial, deixando uma mensagem de ambição e confiança para o futuro. Afinal, como fez questão de afirmar, "isto é só o início".