Márcia Soares atira-se a Nuno Brito e Diogo Bordin após polémica no Big Brother: «Jogo sujo e combinado»

Márcia Soares critica fortemente Nuno e Diogo após polémica no Big Brother.

A última emissão do Big Brother ficou marcada por um momento controverso protagonizado por Luís, que, ao tentar ajeitar uma toalham após o banho, acabou por mostrar mais do que o esperado, deixando a colega Sara Silva visivelmente desconfortável com o que viu. A situação rapidamente gerou tensão dentro da casa e levou a um confronto aceso entre vários concorrentes.

Fora da casa, quem também fez questão de reagir foi Márcia Soares. A comentadora do programa recorreu à rede social 'X' para tecer duras críticas a dois dos intervenientes principais na discussão: Nuno e Diogo.

«O jogo sujo e combinado a ser colocado em prática pelo Diogo e pelo Nuno neste preciso momento», escreveu.

Márcia continuou a sua análise com palavras direcionadas a Nuno Brito: «O Nuno a exteriorizar tudo o que é, faz e diz noutro jogador». Já sobre Diogo Bordin, foi ainda mais direta: «O Diogo é um INSONSO: sem sal e sonso!».

As declarações da comentadora geraram reações entre os fãs do programa e acentuam ainda mais a divisão de opiniões sobre os acontecimentos mais recentes dentro da casa mais vigiada do país.

Compreenda toda a polémica...

O Especial do Big Brother da noite passada ficou marcado por um momento de elevada tensão, que obrigou o apresentador Cláudio Ramos a tomar uma medida drástica: cortar a emissão e avançar para intervalo. Tudo começou com a exibição de imagens exclusivas que revelaram um momento insólito protagonizado por Luís Gonçalves. Momento esse que levou Sara Silva a chorar.

O tema em debate era uma situação que se viveu hoje: Sara Silva acusou Luís Gonçalves de ter mostrado demasiado, depois do banho, ao ajeitar a toalha que tinha enrolada no corpo. A situação escalou, com Luís a negar ter mostrado partes íntimas e Sara em lágrimas, incomodada.

Durante o programa, os concorrentes assistiram a todas as imagens e Sara explicou o sucedido: «Ia ajeitar a toalha e mostrou mais do que o que devia. Não acho que foi de propósito (...) O problema foi ter pegado no assunto e dizer que eu não vi nada».

Por sua vez, Luís Gonçalves justificou-se: «Eu até costumo andar com os boxers por baixo quando saio do banho. Fui buscar qualquer coisa à casa de banho e como os boxers estavam molhados, tinha-os tirado (...) Mais valia a Sara se tinha visto alguma coisa vinha falar comigo em vez de dar este alarido todo à situação».

«O descuido pode acontecer», acrescentou o apresentador ao tema da ordem do dia.

«Também vejo muitas raparigas a ir à casa de banho trocar o sutiã», atirou Luís Gonçalves, deixando a casa em alarido com esta afirmação que consideraram descabida.

Mas foi quando o Cláudio Ramos questionou Diogo Bordin acerca de um comentário feito, comparando a postura de Luís à de um «típico abusador que tenta desvalorizar» , que Luís perdeu as estribeiras e se exalta.

«O que me incomodou foi o seguinte: ninguém aqui está a questionar se foi de propósito o que aconteceu ou não aconteceu. O que estamos a questionar foi a primeira reação do Luís em ir falar com a Sara: 'não viste nada e não aconteceu nada' (...) Ele impôs a verdade dele. Ironizou a reação dela e depois ameaçou», justificou o militar.

«Não podemos desvalorizar o que cada um de nós sente». Cláudio pediu ordem, mas os concorrentes não se acalmaram e o caos invadiu a Malveira, mais uma vez.

Luís, visivelmente incomodado com as palavras de Diogo sobre ser um 'abusador', respondeu às críticas.

Quem acabou por intervir também foi o maior antagonista de Luís, Nuno Brito. Entre trocas de acusações e olhares ameaçadores, os dois tubarões entraram em confronto.

«Eu senti que tinha de intervir (...) Não é por ser uma pessoa que tem um padrão comportamental desse género que vamos deixar passar (...) A mim o que me chateia é ter uma pessoa a tentar silenciar a Sara a não falar. Tentar convencê-la de que não viu nada», afirmou Nuno.

«Tu és perigoso! Abusador és tu», berrou Luís com Nuno.

O ambiente tornou-se incontrolável, com vários concorrentes a falarem ao mesmo tempo. Cláudio Ramos tentou intervir, pedindo ordem na casa, mas sem sucesso. Face à escalada de tensão, o apresentador optou por interromper a emissão e avançar para intervalo, deixando os concorrentes ainda em plena discussão.

Após o intervalo, o apresentador regressou e deixou os concorrentes a pensar: «Todos os dias entrevisto pessoas que por qualquer circunstância são vítimas de um abus (...) As palavras têm um peso gigante (...) Não devemos tirar responsabilidade daquilo que cada um de vocês sente. Aí dentro todos têm famílias».

Este momento promete dar que falar e será certamente um dos mais comentados da edição.

Veja tudo aqui: