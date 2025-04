Ovação a Márcia Soares: Comentadora arranca fortes aplausos após palavras sobre concorrente

Implacável: As imagens do momento em que Márcia Soares confrontou Dinis Almeida em plena gala

Durante a gala do Big Brother, Márcia Soares foi chamada a dar a sua opinião sobre os mais recentes eventos da casa mais vigiada do país. A comentadora foi questionada acerca de que concorrente gostaria de ver fora da casa e, sem medos, foi imediata na sua resposta. Márcia Soares não escondeu e assumiu que gostava de ver Nuno Brito fora da casa do Big Brother.

Cláudio Ramos, antes de mostrar o primeiro concorrente salvo da noite, perguntou aos comentadores sobre os seus prognósticos. Márcia Soares afirmou que Nuno poderia ser salvo, no entanto assumiu que era o concorrente que gostaria de ver fora da casa. As palavras da comentadora não passaram despercebidas e arrancaram fortes aplausos vindos do público. Ora veja!

Em tom de ironia, a comentadora afirmou que o concorrente criou uma imagem sua o que não corresponde à verdade. Márcia Soares acredita que Nuno se convence disso mesmo, o que vai levá-lo à surpresa quando vier para o exterior da casa. Márcia disse, ainda, que acha o jogo de Nuno Brito muito planeado e que tudo o que faz é pensado, não genuíno.