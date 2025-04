Cor-de-rosa, vibrante e sofisticado: este é o look glamoroso de Márcia Soares para a gala do Big Brother

Márcia Soares apostou num conjunto rosa claro para a gala do Big Brother, onde o blazer oversize com detalhes brilhantes foi o grande protagonista. O look, que combina modernidade e requinte, mereceu rasgados elogios do público.

Com esta escolha elegante e arrojada, Márcia reforça a sua posição como ícone de estilo da temporada, provando que o Big Brother também é uma passerelle de moda televisiva.

Percorra a galeria e veja as fotografias tiradas nos bastidores da gala, que mostram todos os detalhes deste visual inesquecível!

Recorde que a gala começou em grande, com uma Sanção! Os concorrentes enfrentaram um momento de grande tensão: foram confrontados com imagens exclusivas e alvo de uma sanção.

Começamos por assistir a imagens desta semana, em que o anfitrião fez vários alertas aos concorrentes, mas nem sempre foi respeitado, e as ordens do Big Brother são para cumprir. Sara Silva, Nuno Brito, Manuel Rodrigues, Carolina Braga, Solange Tavares e Lisa Schincariol são alguns dos concorrentes visados nas imagens, devido às suas atitudes. As concorrentes pedem desculpa, perante as questões de Cláudio Ramos, mas isso não livra os concorrentes de um castigo. Por causa disso, o Big Brother decide sancionar todos.

Por alguns, pagam todos. O ginásio está a partir de agora, interdito. Acabou-se a água quente nos banhos, e estão proibidos de usar o fogão e o forno. O Big Brother dirige-se a Lisa particularmente e sanciona-a com uma nomeação direta.

