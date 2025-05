O look ousado de Márcia Soares na gala do Big Brother que está a dar nas vistas

Márcia Soares não passou despercebida na gala de hoje (4 de maio de 2025) do Big Brother. A comentadora surgiu com um imponente fato da Atelier Fusion, com padrão floral preto e branco e blazer oversized, destacando-se pela elegância e originalidade.

O look rapidamente gerou elogios nas redes sociais, com muitos a enaltecerem a forma como Márcia alia atitude, estilo e sofisticação. A ex-concorrente tem vindo a marcar presença semana após semana com visuais distintos, e este não foi exceção.

Com um styling irrepreensível, Márcia Soares volta a provar que também dá cartas fora da casa… e no que toca à moda.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes do look!