Tréguas à vista? Palmira e Márcia têm longa conversa e esclarecem mal-entendidos. Saiba tudo!

Márcia conta conversa com Palmira a André. Joana surge depois. Veja as reações!

Após conversa com Márcia, Palmira fala com Jéssica na presença de Monteiro. Veja tudo!

Esta quinta-feira Palmira Rodrigues e Márcia Soares tiveram uma longa conversa, na qual esclareceram alguns assuntos pendentes e mal-entendidos, na sequência de uma dinâmica de Palmira.

A concorrente encarnou a personagem de um alfaiate e teve de «tirar as medidas» aos colegas. Márcia Soares não escapou à dinâmica e esse foi o mote para uma conversa sincera, onde pareceu haver a possibilidade de as duas darem tréguas aos conflitos dos últimos dias.

«A situação nem era contigo. Eu estava mais picada com a Joana do que contigo», começou por referir Palmira Rodrigues, assumindo que Márcia acabou por levar por tabela, também pela atitude que tem tido com Francisco Monteiro: «Sinto que estás mais provocadora com ele», disse.

Márcia esclareceu o seu afastamento de Francisco Monteiro e a sua aproximação a Joana Sobral: «Sempre protegi a Joana, nunca a tentei meter em cheque porque tinha aquela dívida», afirmou a concorrente, sublinhando que não gosta que digam «que eu estou no jogo por causa do Zaza».

A concorrente explicou de seguida que tudo se foi desenrolando a partir de domingo, porque ela não gostou das imagens que viu a falarem da sua intimidade, piorando depois com as atitudes que Monteiro teve consigo e que a levaram a distanciar-se dele.

Quanto a Joana, o facto de os colegas porem as duas concorrentes «no mesmo saco», fez com que elas acabassem por se identificar com tudo o que estava a acontecer e se aproximassem mais no jogo, pois Joana começou a perceber melhor como Márcia se sentia.

Márcia disse ainda – já perante o olhar atento de Jéssica Galhofas, que estava a arrumar coisas no quarto e acabou por ficar a ouvir a conversa – que se Francisco Monteiro «decide levar toda a gente à frente tem de estar preparado» para depois levar também com os seus oponentes.

No fim da conversa, Márcia acabou por pedir desculpa a Palmira por algumas atitudes suas menos boas e irrefletidas e Palmira aceitou, assumindo também que exagerou em alguns momentos que estava chateada com Joana e não consigo.

As duas concorrentes prometeram tentar dar-se bem daqui para a frente, esquecendo as pessoas com quem não se dão e tentando que não interfiram na relação de ambas: «Se esqueceres a Joana eu esqueço o Zaza», afirmou Márcia enquanto Monteiro ouvia tudo atrás da porta.