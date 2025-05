Conheça pessoalmente Márcia Soares. Saiba como

Vestido curto e com grande decote. Márcia Soares dá tudo no look da gala

Uau! Márcia Soares deixa todos de queixo caído com look surpreendente

Márcia Soares saltou para as luzes da ribalta com a sua participação no Big Brother 2023 e nunca mais de lá saiu. A comentadora do Big Brother tem uma legião de fãs fiel e é um sucesso no mundo digital. A pensar nisso, Márcia Soares, de 31 anos, vai dar-se a conhecer melhor.

Vai ser possível conhecer pessoalmente Márcia Soares, através de um passatempo da APP TVI Pass.

«Vá ao Diário do Big Brother e conheça a Márcia», anunciou a TVI no seu Instagram oficial.

«Gostaria de conhecer Márcia Soares? Esta é a oportunidade perfeita! Descarregue a app TVI Pass e habilite-se a assistir ao vivo ao Diário do Big Brother... E a conhecer a Márcia! Uma experiência exclusiva, só para verdadeiros fãs!».

Descarregue a App e veja como participar.

VEJA TAMBÉM: Descobrimos de onde é o conjunto super cobiçado de Márcia Soares e contamos-lhe tudo