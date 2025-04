Márcia Soares deixa recado às «invejosas» e faz aviso marcante para a próxima gala

Vestido viral: Márcia Soares arrasou na gala de estreia do Big Brother 2025 com um vestido arrojado e ousado de Fátima Lopes. Deixou todos em estúdio e nas redes sociais rendidos ao seu look.

Márcia Soares arrasou na gala de estreia do Big Brother 2025 com um vestido arrojado e ousado de Fátima Lopes. Deixou todos em estúdio e nas redes sociais rendidos ao seu look. Resposta às «invejosas»: Sem filtros, Márcia Soares respondeu com humor aos milhares de comentários sobre o seu visual com uma «promessa» para a próxima gala.

Todos sabemos que Márcia Soares tem sido um furacão nas redes sociais, e desta vez não foi diferente! A comentadora do Big Brother 2025 respondeu com humor aos comentários sobre o seu look arrojado e a internet não falou de outra coisa. A comentadora causou um verdadeiro alvoroço ao escolher um vestido elegante de Fátima Lopes, repleto de transparências e com um decote ousado, que rapidamente se tornou viral.

Este visual ousado e sofisticado foi acompanhado por um comentário bem-humorado de Cláudio Ramos, que, ao ver o look, afirmou: «A Márcia só trouxe a parte de baixo. Esqueceu-se da parte de cima.» O comentário arrancou risos do público e contribuiu para a boa disposição que marcou a estreia da comentadora.

Os fãs reagiram em massa ao visual da ex-concorrente e inundaram as redes sociais com elogios ao look e à ousadia de Márcia. Através da rede social X a comentadora brincou com os comentários do público: «Viemos as TRÊS desejar-vos uma boa semana. Acho que as vou batizar… alguma sugestão?» A publicação gerou ainda mais interações e reações dos seguidores.

Mas a brincadeira não ficou por aqui! Mais tarde, Márcia Soares voltou a alimentar a conversa com uma nova publicação que está a gerar milhares de reações: «As minhas amigas pediram descanso na próxima gala, sentiram-se demasiado invejadas, portanto na próxima vou levar outras duas amigas.»

Entre os comentários, destacou-se a mensagem do famoso comentador Pedro Crispim, que elogiou a ex-concorrente: «Márcia, talentosa, trabalhadora e resiliente... A beleza alheia assim como o sucesso do outro só se torna um problema se de facto não estiverem confortáveis na vossa própria pele». Outros seguidores também fizeram questão de parabenizar a sua estreia e o seu look: «És maravilhosa, mereces coisas boas no teu caminho.», «Parabéns pela estreia», «Verdadeira bomba» e «Mulher segura de si.».

Márcia Soares não só roubou as atenções pela pelo seu look, mas também pela sua postura confiante e carismática em resposta a todos os comentários e brincadeiras que foram feitos.

Veja também:

Com um vestido transparente arrasador, Márcia Soares assinala data especial: «Foi uma grande conquista e estou a rebentar de orgulho!» - Big Brother - TVI

Perdeu 16 quilos: O antes e depois desta ex-concorrente que o vai surpreender - Big Brother - TVI