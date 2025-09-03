Márcia Soares descobre praias que dão «11 a 0» às Maldivas e ficam em Portugal

Márcia Soares aproveitou os últimos dias de verão para mais uma escapadinha ao Sul do País. A comentadora regressou ao Algarve, desta vez acompanhada pela mãe, Anabela, e escolheu Olhão como destino. Durante a estadia, descobriu praias que, segundo a própria, superam até as das Maldivas.

“Encontrámos praias que davam 11-0 às Maldivas”, contou, entusiasmada. Além de desfrutar da ilha local e da gastronomia típica, com destaque para o peixe fresco, Márcia também fez questão de realizar um passeio de barco, onde pôde contemplar algumas das paisagens mais deslumbrantes da região.

“Despeço-me do verão no Algarve. Fiquei em Olhão e adorei explorar esta zona. Comi peixe maravilhoso, partilhei dias incríveis com a minha mãe e visitei praias de sonho. E claro, não podia deixá-la ir embora sem o tradicional passeio de barco. Já o fiz várias vezes e nunca me canso, é sempre lindo!”, partilhou, dando as boas-vindas a setembro.