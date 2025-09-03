Márcia Soares descobre praias que dão «11 a 0» às Maldivas e ficam em Portugal

Ao Minuto

12:14
«Sentiste alguma atração na casa?»: Viriato Quintela responde à pergunta mais aguardada - Big Brother
02:49

12:10
Bruna coloca questão mordaz a Catarina Miranda e a resposta surpreende todos - Big Brother
01:31

11:47
Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito - Big Brother
01:04

11:40
«Vai entusiasmar-se»: a enigmática previsão de Jéssica Vieira sobre Viriato Quintela - Big Brother
13:13

11:17
Futuro risonho para Catarina Miranda? Pêndulo de Jéssica Vieira tem noticias preocupantes - Big Brother
00:00

11:08
Vai chegar à final? ‘Pêndulo do óbvio’ prevê futuro de Bruna - Big Brother
08:12

10:28
Imperdível: Viriato Quintela arranca risos com imitação nunca antes vista - Big Brother
02:25

10:11
Catarina Miranda abana o ‘bumbum’ em direção a Afonso Leitão - Big Brother
01:25

10:06
«Tu vales zero como homem»: Catarina Miranda não perdoa Viriato Quintela - Big Brother
02:12

09:59
Viriato Quintela implacável com Afonso Leitão: «Pelo menos nunca utilizei pessoas para chegar onde estou» - Big Brother
03:30

09:40
Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica - Big Brother

09:39
Viriato Quintela lança provocação à dupla: «Nunca precisei de andar nas cuecas de alguém…» - Big Brother
05:41

09:37
Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero - Big Brother
01:28

09:22
Desesperado por atenção, Afonso Leitão tem proposta para voltar a ser assunto no Especial - Big Brother
01:52

09:08
A sós, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm conversa especial sobre o futuro - Big Brother
03:12

09:05
Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso» - Big Brother
01:14

08:47
Afonso Leitão faz proposta a Catarina Miranda - Big Brother
01:51

08:18
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz - Big Brother
01:26

22:51
«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si - Big Brother
01:38

22:41
A frase anónima dirigida a Jéssica Vieira que poderá ter vindo de... um dos seus aliados - Big Brother
01:47

22:38
Big Brother surpreende os concorrentes: «O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato?» - Big Brother
02:57

22:29
Depois do frente-a-frente, Afonso e Viriato trocam elogios entre si e fazem planos lá fora? - Big Brother
03:46

22:25
Afonso deu dicas de engate a Viriato: «Essa técnica do (...) sou capaz de experimentar lá fora» - Big Brother
01:42

22:11
«Foi um ato intimidatório, tu querias ver se ele...»: Miranda sobe o tom de voz para Viriato - Big Brother
01:49

22:09
«Falarem por cima de mim é que não»: Maria Botelho Moniz é obrigada a meter ordem na casa em direto - Big Brother
03:08

Márcia Soares descobre praias que dão «11 a 0» às Maldivas e ficam em Portugal

  • Há 2h e 2min
Márcia Soares descobre praias que dão «11 a 0» às Maldivas e ficam em Portugal - Big Brother

Márcia Soares passou dias de férias em praias que classificou como mais incríveis do que as Maldivas. E a melhor notícia é que ficam em Portugal

Márcia Soares aproveitou os últimos dias de verão para mais uma escapadinha ao Sul do País. A comentadora regressou ao Algarve, desta vez acompanhada pela mãe, Anabela, e escolheu Olhão como destino. Durante a estadia, descobriu praias que, segundo a própria, superam até as das Maldivas.

“Encontrámos praias que davam 11-0 às Maldivas”, contou, entusiasmada. Além de desfrutar da ilha local e da gastronomia típica, com destaque para o peixe fresco, Márcia também fez questão de realizar um passeio de barco, onde pôde contemplar algumas das paisagens mais deslumbrantes da região.

“Despeço-me do verão no Algarve. Fiquei em Olhão e adorei explorar esta zona. Comi peixe maravilhoso, partilhei dias incríveis com a minha mãe e visitei praias de sonho. E claro, não podia deixá-la ir embora sem o tradicional passeio de barco. Já o fiz várias vezes e nunca me canso, é sempre lindo!”, partilhou, dando as boas-vindas a setembro.

Temas: Márcia Soares Praias Algarve

Fora da Casa

Significado do nome da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares tem detalhe impactante

Há 15 min

Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Há 50 min

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Há 1h e 35min

Márcia Soares encontra as praias portuguesas que dão «11 a 0» às Maldivas

Há 2h e 12min

Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Ontem às 20:03

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Ontem às 19:16
Mais Vistos

01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Hoje às 08:18
01:14

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

Há 3h e 32min

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

21 jul, 11:48

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01

Este é o jantar preferido de Cristina Ferreira. Tem poucas calorias e faz-se em menos de um minuto

1 set, 12:44
Notícias

Significado do nome da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares tem detalhe impactante

Há 15 min

Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Há 50 min

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Há 1h e 35min

Márcia Soares descobre praias que dão «11 a 0» às Maldivas e ficam em Portugal

Há 2h e 2min

Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica

Há 2h e 57min
EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
TVI Reality

08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Outros Sites

Francisco Monteiro e Bárbara Parada partilham novidade: "Este mês"

Há 6 min

Grávida, Ana Soares recorda perdas gestacionais e assume: "Tenho medo"

Há 14 min

Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»

Há 22 min

Ana Soares e Ruben Silvestre: casamento a caminho?

Há 28 min

Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses

Há 1h e 0min
Maria Botelho Moniz

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

Há 3h e 32min

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

31 ago, 22:16
Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
