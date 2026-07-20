Marcia Soares revela o prato que mais lhe pedem para fazer. E é um clássico surpreendente

Marcia Soares voltou a partilhar um momento do seu dia a dia com os seguidores e acabou por revelar qual é o prato que faz mais sucesso quando se aventura na cozinha. A ex-concorrente do Big Brother mostrou, uma panela de frango guisado acompanhado por esparguete, confessando que esta é a receita que mais lhe pedem.

Na imagem partilhada, através dos stories do Instagram, Marcia mostrou o tacho ao lume, com o frango guisado e as rodelas de cenoura, enquanto o esparguete aguardava ao lado para completar a refeição. A acompanhar a fotografia, escreveu: «Fui eu que fiz 🧚‍♀️ o prato que mais me pedem. Hahah.»

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, sobretudo por se tratar de um prato simples, tradicional e muito popular nas mesas portuguesas. Sem ingredientes sofisticados nem receitas elaboradas, Marcia mostrou que, muitas vezes, são os clássicos que conquistam toda a gente.

Conhecida por partilhar alguns momentos da sua rotina nas redes sociais, a comentadora voltou a dar um vislumbre da sua vida fora da televisão, mostrando que também gosta de passar tempo na cozinha.

Desta vez, o destaque foi para um prato reconfortante e cheio de sabor, provando que um simples frango guisado com esparguete continua a ser uma das receitas mais apreciadas por quem a rodeia.