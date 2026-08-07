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Primeiro emprego de Marcia Soares era «fisicamente muito duro» e escondia um grande segredo

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Primeiro emprego de Marcia Soares era «fisicamente muito duro» e escondia um grande segredo - Big Brother
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A ex-concorrente contou tudo sobre o seu primeiro emprego.

Marcia Soares ficou conhecida do público ao entrar no Big Brother 2022 e desde então que vinga no digital, como influenciadora e empresária e na televisão, como comentadora de reality-shows. Mas foi numa feira que começou a trabalhar. 

«O meu primeiro emprego eu tinha 18 anos foi numa feira, era um jogo com uns cubinhos, as pessoas tinham de mandar os círculos, se caísse de baixo do cubo ganhavam um prémio», revelou.

A ex-concorrente contou uma coincidência engraçada por trás deste primeiro emprego: «Agora aqui um segredo entre nós: o cubo era bem mais largo do que os círculos, então as pessoas não ganhavam», disse entre risos. 

Com a dureza desta experiência, a comunicadora aprendeu uma importante lição: «Deu-me vontade de estudar e ter um emprego bom, aquilo fisicamente era muito duro», disse deixando conselhos a quem está a entrar no mercado de trabalho. 

«Não usem o chatgpt, tentem aprender realmente o que estão a estudar. Que realmente conheçam a teoria para poder pôr em prática, para não andarmos enganados», concluiu Marcia Soares. 

“Todos começaram por algum lado. Encontra o teu primeiro emprego no BizPliz!, o novo portal de emprego de Portugal.”

 

Ver Portal de Emprego

 

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