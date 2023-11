O que tem Márcia Soares para vencer o Big Brother? Veja a opinião do irmão da concorrente!

Como era Márcia Soares antes de entrar no Big Brother? Veja as imagens irreconhecíveis!

Márcia Soares tem estado no centro de várias polémicas ao longo das últimas semanas na casa do Big Brother.

Este domingo, 19 de novembro, a concorrente teve a oportunidade de falar com o irmão, Rafael Soares. Após sair da casa mais vigiada do país, o familiar deu a sua opinião sobre o jogo de Márcia e reagiu à conversa que tiveram durante a gala.

«Não esperava que ela fosse tão bem acolhida pelo resto da casa, mas acho que lá dentro ninguém lhe deu verdadeiramente a oportunidade de ela se abrir com eles. Foi logo desde o início: ou Zaza ou Márcia», disse o familiar.

Rafael Soares apontou ainda algumas características da irmã para ser uma potencial vencedora desta edição do Big Brother. «Ela tem o ‘pacote’ completo. Como as pessoas cá fora, tem lados maus, tem lados bons, mas no final do dia o programa é sobre quem se identifica mais com a pessoa», começou por dizer.

«A minha irmã é mulher e tem muita gente a identificar-se com isso também. No ‘pacote’ global, acho que muitas pessoas se identificam com isso», explicou.

Veja os vídeos!